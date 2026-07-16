Ossola Events riparte con il festival allo stadio Poscio: una giornata di sport e musica

Dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane a causa della chiusura anticipata di diverse manifestazioni per questioni di sicurezza, l’associazione Ossola Events torna in campo con l’Ossola Events Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, alla musica e all’aggregazione in scena sabato 18 luglio allo stadio Poscio di Villadossola.

L’evento inizierà già dalle 9.00 con il torneo di calcio amatoriale e proseguirà fino a sera con l’apertura dell’area food e cocktail. A partire dalle 20.30 prenderà il via anche la musica, con i dj set di Fizzy, Garro & Mella, Gaucho e Late. L’ingresso sarà completamente gratuito, grazie al sostegno degli sponsor e dei partner che hanno creduto nel progetto.

“Quest’anno, a causa delle disposizioni regionali legate all’elevato rischio incendi, non sarà possibile realizzare lo spettacolo di fuochi artificiali previsto - fanno sapere gli organizzatori di Ossola Events -. Una scelta obbligata che l’associazione ha deciso di rispettare pienamente, sostituendo i fuochi con un importante spettacolo di luci, laser, effetti scenici e fiamme controllate, per offrire comunque al pubblico un finale emozionante. Per questa edizione desideriamo inoltre ringraziare la Questura del Verbano Cusio Ossola e tutte le forze dell’ordine per il confronto e la collaborazione dimostrati. Grazie al lavoro svolto insieme è stato possibile ottenere, per questo evento, la proroga della musica fino alle 2.00, rispetto all’orario dell’1.00 previsto in occasione delle precedenti manifestazioni. Per motivi di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni ricevute, la somministrazione di bevande alcoliche terminerà invece all’1.00, mentre fino alla conclusione della manifestazione saranno disponibili acqua e bevande analcoliche”.

Come sempre, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza. Saranno presenti personale di sicurezza, servizio antincendio Aib, ambulanza con equipaggio sanitario per tutta la durata dell’evento, controlli agli ingressi con metal detector e un articolato piano di sicurezza predisposto nel rispetto delle indicazioni degli enti competenti.

“Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Comunitaria del Vco - sottolineano dall’associazione - che attraverso il Bando Giovani ha sostenuto concretamente il progetto, permettendo all’associazione di investire nella crescita della manifestazione e nella sicurezza dell’evento. Un sentito grazie anche a tutti gli sponsor che hanno scelto di sostenere Ossola Events, con un ringraziamento particolare a Vinavil, main sponsor dell’edizione 2026, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione del festival. L’organizzazione desidera inoltre ringraziare Carosello per la gestione dell’area cocktail, il Gruppo Bikers Domodossola per l’area food, tutti i volontari, i partner tecnici e le istituzioni che stanno collaborando alla buona riuscita della manifestazione”.