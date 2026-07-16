A Vogogna un viaggio tra insetti e piante per scoprire le meraviglie nascoste della natura

Un pomeriggio dedicato alla biodiversità e alle piccole meraviglie del mondo naturale è in programma sabato 18 luglio a Vogogna, dove l’Ecomuseo delle Terre di Mezzo propone l’incontro “Inaspettabili meraviglie. In viaggio tra curiose storie di insetti e vegetali”.

L’iniziativa si inserisce nel programma della mostra “Cenerentole. Storie di radici di cristallo” e propone un percorso alla scoperta di quegli elementi della natura spesso poco osservati, ma fondamentali per gli equilibri degli ecosistemi: dai fiori selvatici agli insetti impollinatori, dalle api solitarie alle farfalle.

L’appuntamento, ospitato a Palazzo Pretorio a Vogogna, prenderà il via alle ore 17 e vedrà gli interventi di diversi esperti che accompagneranno il pubblico attraverso racconti e approfondimenti.

Cristina Pasquali parlerà di “Fiori che nutrono: la flora nettarifera tra biodiversità e gastronomia”, approfondendo il rapporto tra piante, alimentazione e tutela della varietà botanica. Patrizia Balzarini guiderà alla scoperta dei “Nidi d’ape: andiamo a conoscere le api solitarie”, mentre Claudia Iadanza racconterà il mondo nascosto “Sotto i nostri piedi”, dedicato alle api terricole. A chiudere il programma sarà Andrea Mosini con “Bellezze inaspettate: perché le farfalle preferiscono le ‘erbacce’ ai fiori ornamentali”, un viaggio nel rapporto tra insetti e vegetazione spontanea.

L’incontro è organizzato dall’Ecomuseo delle Terre di Mezzo in collaborazione con Cooperativa Valgrande, Gabaré e Rete Ecomusei Piemonte, con il patrocinio del Comune di Vogogna, Vogogna “I Luoghi degli Archivi”, Libri per l’Italia e Parco Nazionale Val Grande.