Gialli & Vinili al via oggi a Verbania: tre giorni tra grandi firme del noir, musica in vinile e cultura sul lungolago

Prende il via oggi, venerdì 17 luglio, la seconda edizione di "Gialli & Vinili", il festival che fino a domenica animerà il lungolago di Pallanza con un ricco calendario di incontri letterari, musica e appuntamenti culturali. Organizzata dal Comune di Verbania insieme all'associazione I libri di Meg e alla Pro Loco di Verbania, la manifestazione punta a consolidarsi come uno degli eventi culturali di riferimento dell'estate sul Lago Maggiore.

L'inaugurazione è fissata per le 18 in piazza Garibaldi, con l'apertura ufficiale alla presenza delle autorità. A inaugurare il programma saranno Luca Ongaro e Mariana Marenghi, editrice della giovane casa editrice I Dobloni, che presenteranno il romanzo "Onda di piena. Un'indagine del commissario Campani".

"Sarà anche l'occasione per conoscere una piccola casa editrice nuova ed emergente", spiega Maria Elisa Gualandris, sottolineando il valore di una realtà editoriale che sta iniziando a farsi conoscere nel panorama del giallo italiano.

Il romanzo di Ongaro è ambientato nel 1961, anno cruciale per la storia dell'Eritrea, ex colonia italiana, e intreccia vicende storiche e investigative.

La serata proseguirà alle 21 con uno degli ospiti più attesi, Fabiano Massimi, che presenterà il thriller storico "Il trucco del diavolo" (Longanesi). A dialogare con lui saranno lo scrittore omegnese Matteo Severgnini e Lorenzo Sartori, autore fantasy e direttore artistico della sezione letteraria del festival. Al termine dell'incontro spazio alla musica con il tradizionale dj set in vinile.

Anche sabato il festival proporrà un doppio appuntamento. Alle 18 Matteo Severgnini presenterà "Non hai visto niente!" (Giunti) attraverso una originale presentazione-spettacolo con gli attori Costanza Colombo e Riccardo Nazzaroli, che interpreteranno i personaggi del romanzo. In serata, alle 21, arriverà Paola Barbato, tra le più apprezzate autrici italiane di thriller psicologici, con "Cuore capovolto" (Neri Pozza), intervistata dal blogger letterario Davide Ferrario.

La giornata conclusiva di domenica si sposterà nel Parco di Villa Giulia. Alle 17 spazio alla doppia presentazione con Roberto Centazzo, autore di "C'è un po' di maretta" (Tea), e Maria Elisa Gualandris, che presenterà il suo "Angeli di ghiaccio" (Morellini), intervistati da Francesco Rossi. Alle 18 chiuderanno il festival Livia Sambrotta con "Fuoco" e Patrick Fogli con "Le chiavi di casa", entrambi pubblicati da SEM, in dialogo con Lorenzo Sartori. Al termine sono previsti i saluti finali, un aperitivo e il dj set conclusivo curato da Piero Pratesi, editore di RVL La Radio e direttore artistico della parte musicale della manifestazione.

"Intendiamo fare di Gialli & Vinili un evento strutturale della nostra programmazione", sottolinea l'assessore alla Cultura Luciano Paretti. Dello stesso avviso il sindaco Giandomenico Albertella, che guarda al festival come a un appuntamento capace di attrarre visitatori e stimolare la permanenza di un intero fine settimana a Verbania.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e saranno seguiti dai firmacopie con gli autori, organizzati in collaborazione con le librerie cittadine Alberti 1954, Libraccio e Mondadori. Anche quest'anno il festival coinvolgerà l'intera Pallanza con vetrine a tema, cocktail e piatti dedicati nei locali aderenti. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno all'interno di Villa Giulia.