Superstrada, nuovo tratto di corsia unica a Villadossola

Anas ha programmato nuovi lavori lungo la SS 33 del Sempione. In particolare, sono previste indagini e prove strutturali sul viadotto Ovesca, poco prima dello svincolo di Villadossola. Per consentire l’esecuzione degli interventi, è in programma la chiusura al traffico della corsia di marcia - mentre rimarrà utilizzabile la corsia di sorpasso - in entrambe le direzioni, dal km 117+570 al km 117+915. Le limitazioni alla viabilità saranno valide dal 20 al 24 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 20.00.