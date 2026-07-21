Emergenza idrica a Domodossola, il Comune chiede ai cittadini di limitare gli sprechi

Anche Domodossola si trova ad affrontare una fase di riduzione delle risorse idriche disponibili. Il Comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo la comunicazione di Idrablu S.p.A., gestore del servizio idrico, che ha evidenziato una situazione di carenza legata alla sensibile diminuzione delle precipitazioni registrata nel corso della primavera e dell’estate.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare l’acqua in modo consapevole, attento e parsimonioso, evitando gli sprechi e limitando gli utilizzi non indispensabili, come l’irrigazione di giardini, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio domestico dei veicoli e il riempimento delle piscine.

“L’obiettivo – viene spiegato nell’avviso diffuso dal Comune – è fronteggiare la particolare situazione di carenza idrica, prevenire eventuali limitazioni dell’erogazione nel caso in cui il periodo di siccità dovesse prolungarsi ed evitare l’adozione di ordinanze restrittive”.

Nel frattempo il Comune ha comunicato che, per evitare ulteriori sprechi, saranno mantenute in funzione esclusivamente le fontane dotate di sistema di ricircolo dell’acqua, mentre quelle prive di tale dispositivo dovranno rimanere chiuse.