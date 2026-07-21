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Attualità | 21 luglio 2026, 15:06

Grande partecipazione per “L’Eco dei Silenzi”, il cammino degli Spalloni

La giornata tra Agarina e Altoggio ha unito storia, comunità e tradizioni alpine. Prossimo appuntamento il 21 agosto

Grande partecipazione per “L’Eco dei Silenzi”, il cammino degli Spalloni

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Ha raccolto una grande partecipazione la tappa di “L’Eco dei Silenzi”, la giornata in cammino organizzata dall’Associazione Sentieri degli Spalloni APS ETS per raccontare e custodire la memoria della vita alpina rurale.

L’itinerario, partito da Agarina e arrivato ad Altoggio, in Valle Isorno, ha accompagnato i partecipanti attraverso luoghi e testimonianze legate alla storia degli Spalloni, con il contributo degli audio artistici realizzati dal CTF Ossola, che hanno scandito il percorso con racconti e suggestioni.

La giornata è stata caratterizzata anche da momenti di incontro e convivialità, dall’accoglienza a Larecchio fino alla tappa di Salè, dove i partecipanti hanno potuto assaporare i “sapori Vigezzini” offerti dalla famiglia Tadina e il tradizionale “caffè dul pariulin”.

Durante l’iniziativa è stata inoltre inaugurata una panchina dedicata alla memoria di tutti gli Spalloni e di Lele Filippini, ex contrabbandiere di Masera, realizzata grazie alla collaborazione degli Amici di Masera e di Internazionale Graniti Masera.

«Vedere così tanti occhi commuoversi davanti alle storie dei nostri vecchi è la prova che le nostre radici sono più vive che mai – sottolinea la presidente dell’associazione Nori Botta –. Questo evento è una dichiarazione d’amore per le nostre montagne e per chi continua a custodirle con coraggio».

L’associazione ha ringraziato i numerosi volontari, il Gruppo Alpini di Montecrestese, il Soccorso Alpino Vigezzo, il dottor Carlo Maestrone, le guide coinvolte e tutti gli enti, le associazioni e le realtà del territorio che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.

Il prossimo appuntamento con “L’Eco dei Silenzi” è in programma venerdì 21 agosto, con il recupero della camminata da Cimalmotto fino alla Valle Agarina. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione www.sentierideglispalloni.com.

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a.f.

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