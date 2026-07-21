Grande partecipazione per “L’Eco dei Silenzi”, il cammino degli Spalloni

Ha raccolto una grande partecipazione la tappa di “L’Eco dei Silenzi”, la giornata in cammino organizzata dall’Associazione Sentieri degli Spalloni APS ETS per raccontare e custodire la memoria della vita alpina rurale.

L’itinerario, partito da Agarina e arrivato ad Altoggio, in Valle Isorno, ha accompagnato i partecipanti attraverso luoghi e testimonianze legate alla storia degli Spalloni, con il contributo degli audio artistici realizzati dal CTF Ossola, che hanno scandito il percorso con racconti e suggestioni.

La giornata è stata caratterizzata anche da momenti di incontro e convivialità, dall’accoglienza a Larecchio fino alla tappa di Salè, dove i partecipanti hanno potuto assaporare i “sapori Vigezzini” offerti dalla famiglia Tadina e il tradizionale “caffè dul pariulin”.

Durante l’iniziativa è stata inoltre inaugurata una panchina dedicata alla memoria di tutti gli Spalloni e di Lele Filippini, ex contrabbandiere di Masera, realizzata grazie alla collaborazione degli Amici di Masera e di Internazionale Graniti Masera.

«Vedere così tanti occhi commuoversi davanti alle storie dei nostri vecchi è la prova che le nostre radici sono più vive che mai – sottolinea la presidente dell’associazione Nori Botta –. Questo evento è una dichiarazione d’amore per le nostre montagne e per chi continua a custodirle con coraggio».

L’associazione ha ringraziato i numerosi volontari, il Gruppo Alpini di Montecrestese, il Soccorso Alpino Vigezzo, il dottor Carlo Maestrone, le guide coinvolte e tutti gli enti, le associazioni e le realtà del territorio che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.

Il prossimo appuntamento con “L’Eco dei Silenzi” è in programma venerdì 21 agosto, con il recupero della camminata da Cimalmotto fino alla Valle Agarina. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione www.sentierideglispalloni.com.