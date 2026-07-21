Buttogno, riapre il Centro Visita del Parco Val Grande

Il Centro Visita del Parco Nazionale Val Grande di Buttogno torna ad accogliere visitatori dopo anni di chiusura. La riapertura ufficiale è stata celebrata domenica 12 luglio grazie all'impegno della sezione Cai Valle Vigezzo, che ha restituito alla comunità uno spazio completamente rinnovato e destinato a diventare un punto di riferimento per la divulgazione ambientale e la valorizzazione del territorio.

L'inaugurazione è stata accompagnata dalla presentazione del libro Attimi di Val Grande di Dino Perrotta e Raffaele Marini, che ha richiamato un folto pubblico composto da autorità, soci e appassionati. A sottolineare l'importanza dell'iniziativa sono stati il presidente del Cai Valle Vigezzo, Tiziano Maimone, e il presidente del Parco Nazionale Val Grande, Luigi Spadone, che hanno evidenziato la collaborazione tra le due realtà con l'obiettivo di trasformare il Centro Visita in un'eccellenza culturale e informativa per tutta la valle.

Fulcro della nuova gestione è il progetto "A scuola di montagna", nato dalla collaborazione tra il Cai Valle Vigezzo e l'Istituto Comprensivo "Andrea Testore" di Santa Maria Maggiore. Gli studenti hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei contenuti del centro, trasformando le conoscenze naturalistiche in strumenti divulgativi moderni e interattivi.

Tra le novità figurano un decalogo con dieci consigli per frequentare la montagna in modo sostenibile e due pannelli dedicati alla fauna alpina, che invitano i visitatori a riconoscere gli animali attraverso impronte e curiosità sui loro comportamenti. Un percorso pensato per sensibilizzare residenti e turisti al rispetto dell'ambiente.

Il progetto punta inoltre a coinvolgere direttamente gli alunni in un'attività di educazione tra pari: gli studenti potranno infatti diventare guide del Centro Visita, accompagnando famiglie e scolaresche alla scoperta del patrimonio naturalistico della Val Grande. I materiali realizzati saranno inoltre installati lungo la rete sentieristica e nei rifugi Cai della Valle Vigezzo, in accordo con le amministrazioni comunali.

La riapertura del Centro coincide anche con l'avvio di un ricco calendario di appuntamenti estivi. Il 31 luglio, alle 20.45, sarà proiettato il documentario La via incantata, dedicato al viaggio dello scrittore Marco Albino Ferrari negli ambienti selvaggi della Val Grande, con la partecipazione della guida del Parco Tim Shaw.

Ad agosto sono in programma due laboratori di educazione ambientale per bambini, il 5 e il 19, mentre l'11 agosto si terrà una serata dedicata alla geologia del territorio con la professoressa Irene Bollati dell'Università di Milano e gli esperti del Geoparco Unesco Sesia Val Grande. Il giorno successivo sarà proposta un'escursione guidata sull'Anello Geoturistico della Valle Loana, con itinerari differenziati per famiglie ed escursionisti esperti.

La rassegna si concluderà il 25 settembre con un incontro dedicato all'impatto degli sport outdoor invernali sulla fauna alpina, a cura di Radames Bionda delle Aree Protette dell'Ossola.

Per tutta l'estate il Centro Visita sarà aperto nei fine settimana di luglio, tutti i giorni di agosto (eccetto il martedì) e nel primo fine settimana di settembre