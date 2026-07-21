Malescorto, buona la prima: il festival parte con il sold out e lo sguardo al futuro

Non accontentarsi, ma impegnarsi sempre di più, per migliorare ulteriormente quello che è già un festival accreditato. Malescorto guarda al futuro, forte dell’esperienza passata e con una visione prospettica. Merito di una grande squadra, che negli anni si è arricchita di nuovi componenti.

“Abbiamo festeggiato l’anno scorso il venticinquesimo, ora guardiamo avanti con questa nuova edizione che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Festival” le parole del sindaco di Malesco, Enrico Barbazza. Che nel suo saluto in occasione della prima serata del Festival Internazionale del Cortometraggio ha posto in evidenza la forza della squadra di Malescorto, “a partire da Laura Minacci, fino ai nuovi giovani che fanno parte dell’organizzazione”.

Tutti bravi ed entusiasti. Un nome su tutti, lo vogliamo fare: quello di Eleonora Pesenti. E’ stata lei ieri sera a presentare il festival, introducendo le novità e il programma. Spigliata, preparata ed entusiasta di contribuire a portare avanti questa manifestazione che è una vetrina importante per Malesco e la Valle Vigezzo. Con lei tutti gli altri componenti dell'organizzazione di Malescorto, che si contraddistinguono pure loro per grande preparazione e forte motivazione.

Iniziando dal direttore artistico Paolo Ramoni. Poi la già citata Laura Minacci (direzione artistica). Della squadra fanno anche parte: Christian Guerra, Claudio Cappini, Chiara Selva, Riccardo Rapini, Greta Superbi e, come già detto, Eleonora Pesenti. A portare i saluti del Distretto turistico dei Laghi, il presidente Francesco Gaiardelli.

La prima serata è stata dedicata al calcio. Il giusto “calcio d’inizio” per una serata inaugurale che è stata sold out. Malescorto spinge sulla qualità e sui giovani. Avanti così, perché come ha ricordato il sindaco Barbazza “abbiamo archiviato il 25esimo, ora si guarda a nuovi traguardi”. Il programma completo del festival, che andrà avanti con proiezioni serali al cinema comunale fino al 26 luglio, è consultabile su www.malescorto.it.