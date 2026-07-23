Autani di San Giacomo, torna lo storico pellegrinaggio dalla valle Antrona

È in programma per sabato 25 luglio l'Autani di San Giacomo. L'antica e suggestiva processione religiosa della Valle Antrona prevede un pellegrinaggio dalla chiesa parrocchiale di Seppiana fino alla chiesetta dell'Alpe San Giacomo, passando per l'alpe Colma. Da sempre rappresenta un'occasione di incontro e preghiera per gli abitanti di Seppiana, Villadossola e Pallanzeno. L'itinerario è proposto dal Cai di Villadossola in collaborazione con le parrocchie e le comunità di Pallanzeno, Seppiana e Villadossola.

Il programma prevede alle 5.30 partenza dell'Autani a Seppiana, alle 10.45 arrivo all'alpe San Giacomo dove, alle 11.00, sarà celebrata la messa. Seguirà il pranzo in compagnia a base di polenta, salamini, gorgonzola, latte. Alle 15.00 la processione e alle 16.00 ci sarà la ripartenza dell'Autani.