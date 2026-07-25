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Viabilità e trasporti | 25 luglio 2026, 12:09

Linea Domodossola-Milano, nuove variazioni per gli autobus sostitutivi

Domenica 26 luglio, per la chiusura della SS33 legata all'Arona Man Triathlon, i mezzi seguiranno un percorso alternativo e non effettueranno diverse fermate

Linea Domodossola-Milano, nuove variazioni per gli autobus sostitutivi

Trenord comunica ai passeggeri della linea ferroviaria Domodossola-Milano una nuova modifica alla circolazione. Essendo sospesa la circolazione dei treni tra Sesto Calende e Domodossola, a causa dei lavori in corso sulla tratta, è come noto istituito un servizio di autobus sostitutivi, che nella giornata di domenica 26 luglio subirà una modifica. Il comune di Arona ha infatti emesso un’ordinanza che vieta il transito sulla SS 33 per consentire lo svolgimento dell’Arona Man Triathlon. Per questo, gli autobus sostitutivi non potranno circolare tra Arona e Stresa.

Cambia dunque il percorso di tutti gli autobus in partenza da Arona alle 5.54 fino alla corsa in partenza da Sesto Calende alle 10.20 e da Domodossola alle 5.54 fino alla corsa in partenza alle 11.00. Gli autobus interessati dovranno percorrere un itinerario alternativo e non effettueranno le fermate di Arona, Meina, Lesa, Belgirate,  Stresa, Baveno e Verbania.

l.b.

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