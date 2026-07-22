Sciopero dei treni per 24 ore: possibili disagi nel Vco e nel Novarese

Una nuova giornata difficile si prospetta per chi viaggia in treno. Dalle 21.00 di giovedì 23 alle 20.59 di venerdì 24 luglio è in programma uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

L’agitazione, proclamata dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, avrà una durata complessiva di 24 ore e potrà determinare cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi sia per i convogli regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza.

Le conseguenze potrebbero interessare direttamente anche i pendolari del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. A rischio, in particolare, i collegamenti lungo le linee Domodossola-Arona-Gallarate-Milano, Torino-Novara-Milano, Arona-Novara e Novara-Mortara-Alessandria, oltre ai treni della linea suburbana S6 tra Novara, Milano e Treviglio.

Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti nei giorni feriali all’interno delle fasce comprese tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00. La garanzia, tuttavia, riguarda esclusivamente i convogli inseriti negli elenchi predisposti dalle aziende ferroviarie e non tutti i treni programmati in quelle ore.

Le ripercussioni sulla circolazione potrebbero iniziare prima dell’avvio ufficiale dello sciopero e proseguire anche dopo la sua conclusione, con possibili modifiche dell’offerta ferroviaria durante la serata di venerdì.

Trenitalia invita i viaggiatori a controllare la situazione del proprio collegamento prima di raggiungere la stazione, consultando l’applicazione, il sito internet oppure i canali informativi presenti negli scali. Gli elenchi dei treni garantiti sono disponibili nella pagina dedicata di Trenitalia, mentre gli aggiornamenti sull’agitazione sono pubblicati anche sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.