Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco delle modifiche alla viabilità per la settimana del 20 luglio.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Arona e Borgomanero in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 20 luglio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.
Chiusura del nodo A62/D36 provenendo da Gravellona Toce in direzione Vercelli ovest, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 20 luglio. Uscita consigliata a Casale Monferrato nord e possibile rientro alla medesima stazione.
Chiusura dell’uscita provenendo da Genova della stazione di Vercelli est, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 luglio. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli ovest.
Tra allacciamento A26/A4 e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 luglio. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Romagnano Sesia.
Chiusura dell’uscita provenendo da Genova della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 24 luglio. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, chiusura del nodo di allacciamento D36/A4 provenendo da Vercelli ovest in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 21 luglio. Uscita consigliata a Vercelli ovest e possibile rientro a Santhià.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400 in modalità permanente.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.