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Viabilità e trasporti | 20 luglio 2026, 18:00

Treni, nuovo sciopero nel fine settimana

Stop alla circolazione dalle 21.00 di giovedì 23 luglio fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio

Treni, nuovo sciopero nel fine settimana

Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno. È infatti in programma per venerdì 24 luglio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Fs, Italo e Trenord proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. L’agitazione è prevista a partire dalle 21.00 di giovedì 23 luglio fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio, con possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l’orario indicato.

Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali i treni viaggiano regolarmente. Lo sciopero riguarda il servizio regionale e i treni ad alta velocità.

l.b.

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