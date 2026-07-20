Treni, nuovo sciopero nel fine settimana

Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno. È infatti in programma per venerdì 24 luglio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Fs, Italo e Trenord proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. L’agitazione è prevista a partire dalle 21.00 di giovedì 23 luglio fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio, con possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l’orario indicato.

Rimangono confermate le fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali i treni viaggiano regolarmente. Lo sciopero riguarda il servizio regionale e i treni ad alta velocità.