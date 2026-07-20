Ticino, controlli della velocità dal 20 al 26 luglio: ecco dove saranno attivi autovelox mobili e semi-stazionari

La Polizia cantonale e le polizie comunali richiamano l'attenzione degli automobilisti sull'importanza del rispetto dei limiti di velocità, ricordando che l'eccessiva velocità rappresenta una delle principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Le forze dell'ordine rinnovano quindi l'invito a guidare con prudenza e nel rispetto delle norme del Codice della strada, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti. Nell'ambito delle attività di prevenzione e con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della 30ª settimana dell'anno, da lunedì 20 a domenica 26 luglio 2026, saranno effettuati controlli mobili e semi-stazionari della velocitànelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizie comunali: Rodi-Fiesso.

Distretto di Blenio

Polizie comunali: Olivone, Camperio.

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Camorino.

Polizie comunali: Gudo, Sementina, Giubiasco, Bellinzona.

Distretto di Vallemaggia

Polizie comunali: Avegno.

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Locarno, Cavigliano, Gerra Gambarogno, Minusio, Cugnasco.

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Bissone.

Polizie comunali: Vezia, Origlio, Lugano, Savosa, Viganello, Carona, Aldesago, Molino Nuovo, Breganzona.

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Ligornetto.

Polizie comunali: Vacallo, Genestrerio, Novazzano, Salorino.

Controlli della velocità semi-stazionari

Lumino, Villa Bedretto e Mezzovico.

Dall'elenco diffuso restano esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli eseguiti mediante pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi previste dalla Legge federale sulla circolazione stradale. Non rientrano inoltre nella comunicazione i controlli svolti sulla rete autostradale, in quanto l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha espresso parere contrario alla loro pubblicazione preventiva.

La Polizia cantonale mantiene comunque la facoltà di effettuare, in casi straordinari, controlli della velocità non annunciati, finalizzati a reprimere le violazioni più gravi e a garantire la sicurezza degli utenti della strada. Le autorità precisano infine che i controlli preannunciati potrebbero subire variazioni o essere annullati per esigenze operative o a causa di problemi tecnici.