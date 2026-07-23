Sicurezza stradale, il nuovo spot Anas premiato al Marateale 2026

La campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale di Anas (Gruppo FS) incassa un importante riconoscimento nell'ambito del "Marateale - Premio Internazionale 2026". Il nuovo spot istituzionale della serie "Guida e Basta", promosso in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato sotto lo slogan "Quando sei alla guida, tutto può aspettare", è stato premiato per l'efficacia e l'autorevolezza del messaggio sociale veicolato attraverso il linguaggio audiovisivo.

L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha evidenziato come la sicurezza sulle strade non dipenda soltanto dai continui investimenti in infrastrutture e innovazione tecnologica, ma richieda prima di tutto comportamenti individuali responsabili e la consapevolezza che ogni distrazione mette a rischio la vita dei passeggeri e degli altri utenti della strada. Sulla stessa linea il direttore artistico del Marateale, Nicola Timpone, che ha ricordato il ruolo del festival come cassa di risonanza per tematiche sociali di primo piano.

Diretto negli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, lo spot vede la partecipazione di un cast d'eccezione composto da Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi. Attraverso il racconto di tre scene di vita quotidiana — un padre alle prese con i figli vivaci sul sedile posteriore, una guidatrice distratta dal proprio animale e un conducente intento a consultare lo smartphone — il filmato mostra l'improvvisa scomparsa visiva dei passeggeri dall'abitacolo, evidenziando il drammatico prezzo che la disattenzione al volante può comportare.

Il lancio dello spot è previsto per il 26 luglio 2026 sui principali network televisivi nazionali, emittenti radiofoniche, canali social e media locali. La campagna intende rispondere a dati ancora preoccupanti: secondo la quinta Ricerca Anas sugli stili di guida, l'8,9% degli automobilisti continua a utilizzare lo smartphone manualmente mentre si trova alla guida, confermando la distrazione tra le prime cause di incidente.