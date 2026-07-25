Valle Vigezzo, senso unico alternato per una notte nella galleria di Masera

Anas comunica che, a causa di ispezioni necessarie lungo la SS 337 della Valle Vigezzo, è in programma una modifica alla viabilità lungo la galleria di Masera. L’intervento, previsto nella notte tra il 27 e il 28 luglio, riguarda il tratto compreso tra il km 5+050 e il km 5+700, dove sarà istituito un senso unico alternato a partire dalla mezzanotte fino alle 6.00 del giorno successivo.