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Viabilità e trasporti | 25 luglio 2026, 09:25

Valle Vigezzo, senso unico alternato per una notte nella galleria di Masera

La modifica al traffico è prevista tra il 27 e il 28 luglio per ispezioni lungo il tratto della statale 337

Valle Vigezzo, senso unico alternato per una notte nella galleria di Masera

Anas comunica che, a causa di ispezioni necessarie lungo la SS 337 della Valle Vigezzo, è in programma una modifica alla viabilità lungo la galleria di Masera. L’intervento, previsto nella notte tra il 27 e il 28 luglio, riguarda il tratto compreso tra il km 5+050 e il km 5+700, dove sarà istituito un senso unico alternato a partire dalla mezzanotte fino alle 6.00 del giorno successivo.

l.b.

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