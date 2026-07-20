Controlli della velocità in Piemonte dal 20 al 26 luglio: tutte le strade interessate

La Polizia di Stato ha reso noto il calendario settimanale dei controlli della velocità sulle principali strade del territorio. Le postazioni di rilevamento saranno operative nei giorni indicati per monitorare il rispetto dei limiti e contribuire a rendere più sicura la circolazione.

L'iniziativa punta a promuovere una guida responsabile, ricordando agli automobilisti che il rispetto dei limiti di velocità e l'adeguamento dell'andatura alle condizioni del traffico e della strada sono elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Di seguito il calendario con l'elenco delle tratte interessate dai controlli previsti nel corso della settimana.

Lunedì 20 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO).

Strade Statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS456 del Turchino (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP662 di Savigliano (CN).

Martedì 21 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est di Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN).

Mercoledì 22 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est di Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN).

Giovedì 23 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est di Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN).

Venerdì 24 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est di Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO e VC), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN).

Sabato 25 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est di Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP229 Lago d'Orta (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN).

Domenica 26 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), Tangenziale A55 di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS458 Asti-Chivasso (AT), SS703 Tangenziale Est di Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 del Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN).