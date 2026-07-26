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Cronaca | 26 luglio 2026, 15:43

Doppio intervento dei Carabinieri in centro a Domodossola

Pattuglie impegnate due volte nello stesso locale nel giro di meno di un'ora. Durante il secondo intervento un'auto dell'Arma ha imboccato contromano via Gramsci pare per inseguire una persona in fuga

Doppio intervento dei Carabinieri in centro a Domodossola

Pomeriggio decisamente movimentato nel pieno centro di Domodossola. Poco dopo le 14 due pattuglie dei Carabinieri sono intervenute, a sirene spente, presso un bar-tabaccheria sala scommesse della via.

Al momento non sono noti i motivi dell'intervento ma, secondo alcuni testimoni, i militari si sono trattenuti sul posto per quasi un'ora, per poi ripartire accompagnando con loro una persona.

Nemmeno mezz'ora più tardi si è registrato un secondo intervento nello stesso locale e nella medesima via. In questa occasione, pare per inseguire una o più persone che si stavano dando alla fuga, un'auto dei Carabinieri ha imboccato contromano via Gramsci.

Va ricordato che, nelle scorse settimane, lo stesso esercizio pubblico era già stato teatro di momenti di tensione. In quell'occasione le forze dell'ordine erano intervenute una prima volta per una lite e, poco dopo, per una rissa nella quale uno dei titolari del locale era stato aggredito e malmenato da un giovane dell'Est Europa e da un giovane domese, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Resta ora da chiarire se i due episodi odierni siano in qualche modo collegati a quanto accaduto nelle settimane precedenti oppure se si tratti di un intervento del tutto distinto. I motivi dell'operazione sono al momento al vaglio dei Carabinieri.

Redazione

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