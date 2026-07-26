Le faine sono tornate all'ospedale San Biagio

Le faine sono tornare all'ospedale San Biagio

Imperterrite e incuranti della caccia che la polizia provinciale dà loro, le faine sono tornate a popolare il parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Biagio di Domodossola.

Una faina è stata fotografata in questi giorni mentre si aggirava sulle auto in sosta nel parcheggio, che dunque ‘riconoscono’’ ormai come casa loro. Nonostante la polizia provinciale ne abbia già catturata una ad inizio giugno.

Nel parcheggio, riservato ai dipendenti dell’asl, mesi fa alcuni dipendenti avevano denunciato la presenza degli animali cheavevano causato danni ai cavi elettrici delle autovetture. Gli agenti della Polizia provinciale avevano fatto un primo tentativo di cattura, posizionando un gabbia per intrappolare l'animale: qualcuno però aveva pensato bene di danneggiare la funzionalità della gabbia.

La polizia era tornata a posare la gabbia, che ha poi permesso la cattura della faina. Animale che è stato liberato in un’area boscata.

Se l'argomento sanità non fosse serio potremmo dire che loro sì che sono affezionate all'ospedale domese, che a forza di tagli alla sanità presto potrebbe diventare una scatola semivuota dove poter scorazzare senza problemi.....