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Eventi | 26 luglio 2026, 09:30

"Estate in Musica – Fra le Antiche Mura": a Domodossola prosegue la rassegna culturale nel Convento delle Rosminiane

L'iniziativa promossa dall'associazione Oscella Felix valorizza il patrimonio storico cittadino tra concerti e serate con apericena. Prossimo appuntamento martedì 28 luglio

&quot;Estate in Musica – Fra le Antiche Mura&quot;: a Domodossola prosegue la rassegna culturale nel Convento delle Rosminiane

Arriva all'atto conclusivo "Estate in Musica – Fra le Antiche Mura", la manifestazione promossa dall’associazione Oscella Felix Onlus con il patrocinio della Città di Domodossola.

​L’iniziativa è nata con l'obiettivo di offrire spettacoli musicali di qualità e, al contempo, creare un punto di ritrovo e condivisone per residenti, famiglie e turisti. La location scelta per l'evento è il suggestivo Convento delle Suore Rosminiane (in via Paolo Della Silva 15).

​​Dopo il successo dei concerti e dei momenti benefici svoltisi tra giugno e luglio, il programma della rassegna – che ha già visto sul palco artisti come l'orchestra G.M.O., i Percussionisti del Teatro alla Scala e l'Ossola Guitar Festival – si avvia verso il suo appuntamento conclusivo: martedì 28 luglio (ore 21:00): concerto della Stefano Cupelli Band, che chiuderà ufficialmente il cartellone estivo della rassegna.

​​L’ingresso a tutti i concerti è previsto con offerta responsabile (apericena esclusa). Per gli appuntamenti che prevedono il servizio di apericena è richiesta la prenotazione obbligatoria.

​Per informazioni generali e per prenotare i posti per le apericene è possibile contattare l'organizzazione tramite messaggio WhatsApp al numero 379 142 6870.

m.t.

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