Questa sera i “Giovedì nel borgo” portano in piazza la musica degli Hangovers

Prosegue questa sera, giovedì 23 luglio, la rassegna “Giovedì nel borgo”, il calendario di appuntamenti estivi che anima il centro storico di Domodossola con musica e spettacoli dedicati a tutte le età.
Alle 21.30 in piazza Mercato saliranno sul palco gli Hangovers, protagonisti del quinto appuntamento musicale della rassegna promossa dal Comune di Domodossola e dalla Pro Loco, in collaborazione con Associazione Karma.
L’iniziativa, partita lo scorso 25 giugno, propone ogni giovedì sera concerti gratuiti in alcune delle piazze più suggestive del Borgo della Cultura, alternando diversi generi musicali e coinvolgendo residenti e visitatori nelle serate estive.
In parallelo proseguono anche gli appuntamenti dedicati a bambini e famiglie in piazza Chiossi: questa sera alle 21 è in programma la baby dance con Giorgia Scarafile.
Tutti gli eventi sono gratuiti. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Cappella Mellerio. La rassegna continuerà poi nei prossimi giovedì con gli appuntamenti del 30 luglio, 6, 13 e 20 agosto.