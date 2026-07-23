A Santa Maria Maggiore le storie di chi ha saputo ricominciare: Giorgio Paolucci presenta il nuovo libro

Cento storie di difficoltà, coraggio e rinascita arrivano a Santa Maria Maggiore con il nuovo libro di Giorgio Paolucci. Il giornalista e scrittore sarà ospite sabato 25 luglio alle 16.30 nella Sala Mandamentale del Vecchio Comune, in piazza Risorgimento, per presentare “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia. Volume 2”, pubblicato da Itaca.

Dopo il primo appuntamento del 2023, Paolucci torna in Valle Vigezzo con una nuova raccolta di racconti che mette al centro persone capaci di rialzarsi dopo momenti complessi della propria vita. Il volume propone cento testimonianze inedite, diverse tra loro ma accomunate dal tema della possibilità di un nuovo inizio.

Le storie raccontate affrontano esperienze difficili come malattie, problemi economici, dipendenze, crisi familiari, perdita del lavoro e percorsi di reinserimento dopo la detenzione. Al centro non c’è soltanto la fatica delle prove affrontate, ma soprattutto il valore degli incontri e delle relazioni che possono accompagnare una persona verso un cambiamento.

Ampio spazio è dedicato anche al mondo del carcere e dell’educazione, con il racconto del lavoro quotidiano di volontari, educatori e persone impegnate nel costruire percorsi di recupero e restituzione della dignità.

L’incontro è promosso dall’Associazione Dignitatis Personae di Domodossola con il patrocinio del Comune di Santa Maria Maggiore e sarà moderato da Carlo Teruzzi, rettore del Rosmini International Campus.

Editorialista di Avvenire ed ex vicedirettore del quotidiano, Paolucci prosegue con questo secondo volume un percorso dedicato alle esperienze umane che mostrano come anche dalle situazioni più difficili possa nascere una nuova opportunità.