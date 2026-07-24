'Ossola Express' riparte: 25 coppie pronte alla sfida on the road tra prove e sorprese

Prenderà il via domani, sabato 25 luglio, da Masera la nuova edizione di Ossola Express, l’avventura on the road che porta i concorrenti alla scoperta del territorio ossolano attraverso sfide, spostamenti e missioni a sorpresa.

Saranno 25 le coppie partecipanti, provenienti da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, con concorrenti di età diverse, dai 19 ai 70 anni. A unirli sarà la voglia di mettersi alla prova in un gioco fatto di collaborazione, strategia e capacità di adattamento: in gara ci saranno coppie di amici, fratelli e sorelle, fidanzati e compagni di viaggio.

"Quest’anno partiremo sabato 25 da Masera – spiegano le organizzatrici Elisa Iardella e Lucia Pitzurra – il percorso è top secret e i concorrenti lo scopriranno solo di tappa in tappa".

Come nelle precedenti edizioni, le regole richiamano lo spirito delle grandi avventure televisive: gli equipaggi dovranno affrontare il viaggio con uno zaino contenente solo il necessario, senza telefoni e senza denaro, se non i 2 euro al giorno consentiti dal regolamento. Le indicazioni complete sono pubblicate sull’account Instagram ufficiale @ossola_express.

Le prove saranno tutte legate a un tema dominante, che verrà svelato soltanto la mattina della partenza. "Ci saranno prove di abilità, intelligenza e anche psicologiche – raccontano Elisa e Lucia – saranno tutte molto divertenti e pensate per mettere alla prova le coppie".

Il programma prevede un percorso intenso: lo “spoiler” concesso dagli organizzatori parla di 22 tappe complessive, 11 nella giornata di sabato e 11 nella giornata di domenica, con molti chilometri da percorrere alla scoperta di luoghi dell’Ossola.

A seguire la manifestazione ci sarà una grande squadra di supporto: "Più di 40 volontari seguiranno le tappe e le prove – spiegano le organizzatrici – e vogliamo ringraziare i sindaci, le Pro loco e tutte le persone che ci permettono di realizzare questo gioco, sempre disponibili e interessate al progetto".