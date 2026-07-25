Assograniti Vco compie 25 anni, Preioni e Vignale: "Il settore lapideo risorsa strategica del Piemonte"

In occasione del convegno per i 25 anni di Assograniti Vco, il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni e l'assessore regionale alla semplificazione dei percorsi amministrativi e ai fondi di sviluppo e coesione, Gian Luca Vignale, hanno ribadito l'impegno della regione a favore di un comparto che rappresenta una delle eccellenze produttive del Verbano Cusio Ossola e dell'intero Piemonte.

"Il lavoro svolto in questi anni da Assograniti ha rafforzato la rappresentanza del settore e ne ha accompagnato l'evoluzione attraverso investimenti, progettualità e attenzione costante alle esigenze delle imprese - hanno dichiarato Preioni e Vignale - un percorso che conferma il valore strategico della filiera lapidea per l'economia del territorio, capace di coniugare sviluppo economico, promozione culturale e apertura ai mercati internazionali. Il comparto lapideo ossolano non è soltanto un'eccellenza produttiva, ma custodisce una parte importante della storia industriale e architettonica del nostro Paese. Le pietre delle nostre montagne hanno contribuito a realizzare opere simbolo dell'Italia nel mondo. Tra le sfide future indicate dall’associazione l'ottenimento dell'Indicazione Geografica Protetta per le pietre del territorio, il completamento delle Vie del Marmo con la Via del Serizzo e la valorizzazione della Cupola di Verampio, progetti che rafforzano il legame tra produzione, turismo e cultura e che meritano attenzione e sostegno”.

Preioni ha ricordato il percorso compiuto negli anni precedenti per garantire un futuro al settore: "Scorporare il comparto lapideo dal Piano regionale delle attività estrattive è stata una decisione fondamentale per salvaguardare un settore che qualcuno riteneva destinato al declino. Grazie al lavoro condiviso con il presidente Cirio, l'assessore Vignale, le associazioni di categoria e gli imprenditori, abbiamo dimostrato che aveva tutte le potenzialità per crescere”.

Vignale ha sottolineato il valore economico della filiera: "La regione continuerà a sostenere le imprese che investono in innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione. Il settore lapideo composto da imprese montane e non delocalizzabili crea occupazione, genera ricchezza e mantiene vive competenze altamente specializzate. Accompagnarne lo sviluppo significa investire nel futuro delle nostre comunità”.

"Il messaggio emerso oggi da Crodo è chiaro - hanno concluso Preioni e Vignale - l'unità tra istituzioni, imprese e territorio è la chiave per affrontare le sfide dei prossimi anni. La Regione Piemonte continuerà a essere al fianco di Assograniti Vco affinché questa eccellenza resti un punto di riferimento nazionale e internazionale."