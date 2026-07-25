Temporali in arrivo sul Piemonte: domani sarà allerta gialla su tutta la regione

Confermata per il pomeriggio di oggi (sabato 25 luglio)con la sola esclusione dei settori relativi alle valli Tanaro (F), Belbo e Bormida (G) e Scrivia (H), per domenica 26 luglio si estenderà a tutto il Piemonte l’allerta gialla per temporali diramata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa).

"Oggi pomeriggio marcato peggioramento del tempo – si legge nel bollettino –, con temporali sui rilievi alpini in successiva estensione alle pianure occidentali e settentrionali in serata e sull'Appennino nella notte. Sono attesi fenomeni intensi, accompagnati da raffiche di vento, fulminazioni e possibili grandinate. Attenuazione nella mattinata di domenica, moderata instabilità pomeridiana sui rilievi nel pomeriggio ed esaurimento in serata".