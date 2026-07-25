Carabinieri, sei nuovi marescialli in servizio nel Vco

Nuove forze per la sicurezza del territorio: negli ultimi giorni, diverse stazioni dell’arma dei carabinieri della provincia del Verbano Cusio Ossola hanno dato il benvenuto a sei giovani marescialli, freschi di ciclo formativo e pronti a iniziare il loro servizio operativo. I sei nuovi sottufficiali, che hanno appena terminato il corso triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo la laurea in scienze giuridiche della sicurezza, sono stati subito destinati alle stazioni carabinieri di Verbania, Gravellona Toce, Domodossola, Santa Maria Maggiore e Crevoladossola.

L’arrivo di queste nuove risorse potenzia ed integra l’organico dei citati comandi, garantendo una presenza ancora più capillare e vicina alle esigenze dei cittadini. I giovani marescialli, portatori di entusiasmo, competenze aggiornate e una solida preparazione professionale, vanno ad affiancare il personale già in servizio, rafforzando le attività di prevenzione, il controllo del territorio e l’ascolto della comunità.