Campello Monti, rinnovamento per il gruppo Walser: nuovo presidente e nuovi progetti

Un anno di rinnovamento e nuove iniziative per la Walsergemeinschaft Kampel, il gruppo che da oltre trent’anni lavora per custodire e valorizzare la cultura walser di Campello Monti e della Valle Strona.

Dopo il rinnovo del consiglio direttivo avvenuto lo scorso marzo, l’associazione si presenta agli appuntamenti dell’estate 2026 con il nuovo presidente Giuseppe Milesio, chiamato a guidare il gruppo in una nuova fase di attività dedicata alla ricerca, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni della comunità alpina.

"Da anni siamo orgogliosi di rappresentare oltre i confini della Valle Strona il paese di Campello e di lavorare per mantenere vivi i ricordi della nostra comunità walser – ha spiegato Milesio –. Dopo tre decenni di attività ci siamo prefissati nuovi obiettivi e progetti per valorizzare il nostro patrimonio culturale e condividerlo con chi ne è incuriosito e appassionato".

Tra le novità c’è anche il nuovo sito web istituzionale dell’associazione, realizzato per raccogliere la memoria di oltre trent’anni di iniziative e offrire a studiosi, appassionati e visitatori informazioni sulla storia, gli usi e i costumi della tradizione walser di Campello Monti. Nei prossimi mesi saranno pubblicati nuovi contenuti legati alle ricerche storiche portate avanti negli anni.

Il presidente uscente Rolando Ballestroni, protagonista per decenni delle attività di ricerca storica e dei rapporti con enti e istituzioni, è stato nominato presidente onorario. A lui è stato affidato in particolare il compito di continuare a curare l’organizzazione degli annuali convegni di studi walser.

L’edizione 2026 del convegno si terrà sabato 1° agosto nella chiesa parrocchiale di Campello Monti, con inizio alle 9.30. L’appuntamento sarà dedicato ai canti di Campello, musicati dal maestro Romano Ricca ed eseguiti dal gruppo “Melodie dei Monti” di Fornero, diretto per l’occasione dal maestro Michele Piana. Seguirà la presentazione dei disegni realizzati da Lino Caldi, dedicati ai temi affrontati nei precedenti incontri.

La Walsergemeinschaft Kampel sarà inoltre protagonista di diversi appuntamenti sul territorio. Dopo la partecipazione alla 37ª Fiera di San Bernardo di Macugnaga, dove il gruppo ha sfilato in costume tradizionale durante la processione, il 19 luglio la delegazione ha raggiunto Rima, in Valsesia, per la quinta Festa Walser delle genti valsesiane.

Il prossimo appuntamento sarà invece a Ornavasso, il 19 settembre, per la quinta edizione dei Giochi Walser, evento che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti anche da Svizzera e Austria. Per il gruppo di Campello Monti sarà la prima partecipazione a una manifestazione di carattere sportivo dedicata ai giochi tradizionali delle comunità walser.