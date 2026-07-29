Due giorni di magia, fumetti e fantasia: torna MalesComics

L'associazione turistica Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, in collaborazione con l'associazione CreativeComics e il disegnatore Daniele Statella, presenta la terza edizione di MalesComics, il festival che trasforma il suggestivo borgo di Malesco in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato al fumetto, all'illustrazione, all'animazione e alla cultura pop. La grande novità dell'edizione 2026, in programma l’8 e 9 agosto, è il raddoppio della manifestazione, che per la prima volta si svilupperà nell'arco di due giornate, offrendo un programma ancora più ricco di incontri, laboratori, spettacoli e attività per visitatori di ogni età.

Per l'intero weekend il pittoresco borgo vigezzino ospiterà decine di autori, illustratori, editori e professionisti del settore, dando al pubblico la possibilità di incontrarli, assistere a conferenze, ricevere sketch dal vivo e scoprire il mondo del fumetto da molteplici punti di vista. Tra gli ospiti dell'edizione 2026 figurano Fabrizio De Fabritiis, Sergio Cabella, Davide Furnò, Claudio Chiaverotti, Rossana Berretta, Davide Barzi, Davide Cesarello, Andrea Cavaletto, Simone Garizio, Angelo Porazzi, Gabriele Ornigotti, Giulia Dorsi, Fabio Aquilino, Stefano Ripamonti, Pietro Gandolfi, Giuliano Ramella, Francesca Comoli, Federica Di Meo, Daniele Statella, Carlo Monopoli, Beatrice Tonoli, Alessandro Sidoti, Pietro De Palma, oltre al collettivo Fellow Tales e alla casa editrice di manga giapponesi Sensei Manga.

Come da tradizione, sarà inoltre presente un'area dedicata agli autori e agli illustratori del territorio, valorizzando i talenti locali e offrendo loro uno spazio d'incontro con il pubblico.

Il programma prenderà il via sabato 8 agosto alle 10.00 con l'apertura ufficiale della manifestazione e proseguirà con una ricca serie di appuntamenti: oltre dieci laboratori creativi dedicati al disegno Disney, al manga, al fumetto e alle attività artistiche per bambini e ragazzi, conferenze con importanti autori del fumetto italiano, il divertente Maid Café, la mostra "Tutti i mostri" di Davide Furnò e Gabriele Ornigotti disegnatori di Dylan Dog, visitabile per l'intero weekend presso il Museo Archeologico della Pietra Ollare, e l'originale iniziativa Aperitivo Comics, che permetterà ai visitatori di acquistare stampe inedite abbinate a uno sketch realizzato dal vivo dagli artisti presenti. Grande spazio sarà riservato anche alla musica.

Nel corso del weekend si alterneranno il Duo Calicantus, con un repertorio dedicato alle più amate colonne sonore dei classici Disney in versione voce e pianoforte, la Korokoro Cartoon Cover Band, che farà cantare il pubblico con le sigle dei cartoni animati e degli anime più celebri, anche in lingua originale giapponese, e la Banda Musicale Alpina di Malesco, protagonista di un concerto dedicato alle danze dal mondo.

La domenica sarà caratterizzata da nuovi laboratori creativi, dall'attesa conferenza dedicata ai quarant'anni di Dylan Dog con gli sceneggiatori storici della serie Claudio Chiaverotti e Andrea Cavaletto, insieme ai disegnatori Davide Furnò e Gabriele Ornigotti, moderati da Davide Barzi, oltre a un approfondimento sulla storia dei fumetti e dei cartoni animati americani tra le due guerre, nuovi momenti musicali e dall'attesissima Gara Cosplay, che animerà il pomeriggio coinvolgendo appassionati provenienti da tutto il territorio.

Accanto agli eventi in programma, per tutta la durata della manifestazione saranno presenti numerose attività permanenti pensate per famiglie, bambini e appassionati: l'area giochi Warangel con Angelo Porazzi, una grande Area Bambini con tante attività creative, giochi e gonfiabili, una grande area Retrogames dedicata alle console che hanno fatto la storia dei videogiochi, l'area ispirata al mondo di Harry Potter realizzata in collaborazione con Nerdreams, lo spazio Vco Bricks dedicato ai mattoncini Lego, i giochi da tavolo e di ruolo della Compagnia del Basilisco di Gravellona Toce e tante altre iniziative diffuse nel centro storico.

MalesComics conferma così la propria vocazione a essere molto più di una semplice fiera del fumetto: un evento diffuso che coinvolge l'intero paese, valorizzando il territorio e creando un punto d'incontro tra cultura, arte, intrattenimento e turismo. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.