Sentieri e Pensieri, torna il festival con grandi ospiti tra libri, attualità e scienza

Torna dal 17 al 25 agosto a Santa Maria Maggiore Sentieri e Pensieri, il festival letterario organizzato dal Comune e diretto da Bruno Gambarotta, giunto alla sua quattordicesima edizione.

Anche quest'anno il programma propone un ricco calendario di incontri con scrittori, giornalisti, divulgatori e protagonisti del panorama culturale italiano, ospitati nel Parco di Villa Antonia, con trasferimento al Teatro Comunale in caso di maltempo.

Ad aprire la manifestazione sarà, lunedì 17 agosto, l'anteprima con Raimondo Caliari e Luca Calzolari. Dal giorno successivo prenderà il via il programma principale, che vedrà alternarsi sul palco, tra gli altri, Stefania Auci, Pegah Moshir Pour, Bruno Gambarotta, Luca Crovi, Ruggero Rollini, Dario Bressanini, Aldo Grasso, Roberta Villa, Beatrice Mautino, Davide Giacalone, Davide Casaleggio, Ninna Quario, Daniele Mencarelli, don Marco Pozza, Matthias Martelli, Riccardo Azzali, Saverio Raimondo e Luca Bianchini.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 ci sono "Le mattine a Sentieri". Dal 18 al 20 agosto Roberto Bassa proporrà gli incontri "BassaParola" nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo, mentre il 22 e 23 agosto debutterà la rassegna stampa mattutina con Bruno Gambarotta insieme a importanti firme del giornalismo italiano, tra cui Davide Giacalone, Ferruccio de Bortoli, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Confermata anche la sezione Sentieri e Pensieri 2.0, dedicata ai temi e ai linguaggi più vicini alle nuove generazioni, oltre alla quinta edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore, assegnato quest'anno al divulgatore scientifico Ruggero Rollini.

Il festival affronterà temi che spaziano dalla narrativa alla divulgazione scientifica, dall'attualità all'intelligenza artificiale, passando per televisione, sport, salute e teatro. Tra gli appuntamenti figurano gli incontri con Aldo Grasso, dedicato al mondo della televisione, la serata sulla divulgazione scientifica con Beatrice Mautino e Roberta Villa, quella sull'intelligenza artificiale con Davide Casaleggio e gli incontri con Daniele Mencarelli, don Marco Pozza, Matthias Martelli, Riccardo Azzali, Saverio Raimondo e Luca Bianchini, che chiuderà il festival il 25 agosto.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito. La prenotazione del posto è facoltativa ma fortemente consigliata e potrà essere effettuata online entro le scadenze indicate dall'organizzazione. Gli incontri saranno inoltre trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube di Santa Maria Maggiore Turismo.