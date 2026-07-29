A Baceno torna la Festa delle Bionde tra musica, sapori e sport

Tutto è pronto a Baceno per la tredicesima edizione della Festa delle Bionde, in programma da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto nell'area sportiva del paese. Quattro giorni di eventi pensati per coinvolgere tutte le età, tra concerti, dj set, sport, cucina e momenti di convivialità.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la cucina con un ricco menù che affianca le specialità della tradizione ossolana a piatti pensati per soddisfare tutti i gusti. Non mancheranno la Pasta delle Bionde, preparata con patate, pancetta, cipolla e formaggio Presef del caseificio Alpe Crampiolo, gli gnocchi all'Ossolana con fonduta, lo stinco e il galletto alla birra, oltre alle pizze cotte ogni sera. Ogni giornata proporrà inoltre una specialità dedicata: il rostì giovedì, il fritto misto venerdì, i panini con salamella e Gga sabato e le costine, protagoniste del pranzo e della cena di domenica.

Ad accompagnare la gastronomia sarà un programma musicale che si svilupperà per tutte e quattro le serate. L'apertura, giovedì 30 luglio, sarà affidata ai Low Town, formazione blues che salirà sul palco alle 20. Venerdì 31 luglio spazio agli Urban Swingers Street Band, seguiti dai dj set di dj Zaro e dj Fube, per una serata che proseguirà fino a tarda notte. Sabato 1 agosto sarà invece la rock band Claim a inaugurare la parte musicale della serata, prima delle selezioni di dj Oril e dj Bunny. La manifestazione si concluderà domenica 2 agosto con la musica dei Yabadabadu, che proporranno un repertorio dedicato agli anni Ottanta e Novanta, seguiti dal dj set finale di dj Tanza.

Ampio spazio sarà riservato anche allo sport. Sabato pomeriggio prenderà il via il tradizionale torneo di calcio a cinque su erba sintetica, che proseguirà anche nella giornata di domenica. Sempre domenica mattina si disputerà il Torneo delle Bionde di beach volley, competizione mista tre contro tre con almeno una donna sempre in campo. Venerdì sera, inoltre, è prevista l'estrazione delle squadre partecipanti ai due tornei.