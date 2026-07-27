Domobianca365, un agosto tra concerti, sport e divertimento in quota

Agosto si preannuncia ricco di appuntamenti a Domobianca365, che propone un calendario di eventi dedicati a famiglie, sportivi e amanti della montagna. Da oggi, lunedì 27 luglio, e fino alla fine di agosto, saranno aperte tutti i giorni le seggiovie Motti e Prel e il Bike Park, permettendo di raggiungere facilmente i principali punti di interesse dell'Alpe Lusentino.

Il mese si aprirà con un weekend dedicato alle due ruote. Sabato 1 agosto è in programma il Memorial Molini, cicloscalata da Domodossola a Domobianca365, mentre domenica 2 agosto il Bike Park ospiterà la gara amatoriale di downhill Valle degli Orti Fast, aperta a tutti gli appassionati. Entrambe le giornate saranno accompagnate da musica e punti ristoro.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello di giovedì 6 agosto, quando Musica in Quota farà tappa a Domobianca365 con il concerto gratuito di Omar Pedrini sulle rive del lago dell'Alpe Casalavera, a 1.600 metri di quota. L'esibizione inizierà alle 11.30 e sarà raggiungibile a piedi oppure utilizzando le due seggiovie, aperte dalle 9.30.

Il programma proseguirà domenica 9 agosto con il torneo di beach volley organizzato davanti al LuseBar. Nel fine settimana di Ferragosto, il 15 e 16 agosto, spazio a giochi, musica e alla tradizionale grigliata.

A chiudere il calendario sarà la ION Cup, in programma il 29 e 30 agosto, che vedrà confrontarsi downhiller, enduristi ed e-biker sui tracciati del comprensorio. La partenza della competizione è fissata per domenica 30 agosto alle 10.

Oltre agli eventi, Domobianca365 propone per tutta l'estate sentieri escursionistici, percorsi per mountain bike ed e-bike, il Parco Avventura con quattro percorsi per tutte le età, il Kinder Park e un'offerta gastronomica distribuita tra LuseBar, Rifugio Baita Motti e SkiBar. Per chi desidera fermarsi più giorni sono inoltre disponibili le camere del Rifugio Baita Motti, recentemente rinnovate.