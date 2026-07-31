Ai piedi della parete Est l'VIII Monterosa Est Himalayan Trail

Sentieri veri, mulattiere storiche incise nella roccia dai Walser e la maestosa parete Est del Monte Rosa – con i suoi 2.600 metri verticali di ghiaccio e roccia, la più alta ed estesa d’Europa – a fare da spettatrice d'eccezione. Sabato 1° agosto 2026 torna il Monterosa Est Himalayan Trail (Meht), l'evento di trail running organizzato da Sport Pro-Motion che taglia il traguardo dell'ottava edizione, richiamando a Macugnaga circa 800 corridori da tutto il mondo.

Nata per riportare la corsa in montagna alla sua essenza più pura, la manifestazione si attesta come l’evento sportivo di settore più importante dell’intera Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, configurandosi come un formidabile volano turistico per la Valle Anzasca. Nel 2025 gli iscritti sono stati 584 (con oltre il 14% di presenze straniere); per l'edizione 2026 l'obiettivo è toccare quota 700 partecipanti, spingendo la quota di atleti internazionali oltre il 20%.

Quattro distanze per sfidare i propri limiti

Tutte le gare partiranno e si concluderanno a Macugnaga, snodandosi su percorsi tecnici e affascinanti che attraversano secoli di storia alpina:

EPIC 61 km (4.000 m D+): La sfida più estrema, con partenza fissata alle ore 7:00 e un tempo massimo di 18 ore e 30 minuti per tagliare il traguardo.

La sfida più estrema, con partenza fissata alle ore 7:00 e un tempo massimo di 18 ore e 30 minuti per tagliare il traguardo. SKY 38 km (2.100 m D+): Condivide la partenza delle ore 7:00 con la Epic, offrendo un tempo massimo di percorrenza di 12 ore e 30 minuti.

Condivide la partenza delle ore 7:00 con la Epic, offrendo un tempo massimo di percorrenza di 12 ore e 30 minuti. SCENIC 21 km (1.400 m D+): Start programmato per le ore 9:00, con un limite massimo di 7 ore e 30 minuti per concludere la prova.

Start programmato per le ore 9:00, con un limite massimo di 7 ore e 30 minuti per concludere la prova. ZMAKANÀ 13 km (700 m D+): La formula più accessibile, al via alle ore 10:00 con 5 ore di tempo a disposizione.

Ad attendere i finisher sul traguardo ci sarà una medaglia celebrativa a forma di scudetto realizzata in metallo color oro, un esplicito e suggestivo omaggio alle storiche miniere aurifere di Pestarena.

Domenica spazio al "Meht Mini Trail" per la beneficenza

Domenica 2 agosto la scena sarà tutta per i più piccoli e per le famiglie. Il Meht Mini Trail propone una camminata non competitiva di 2 chilometri con partenza alle ore 11:00 in via Ferdinando Imseng (iscrizioni alla Kongresshaus dalle 9:00 alle 11:00).

L'intero ricavato delle iscrizioni di questa giornata sarà devoluto in beneficenza a tre realtà fondamentali per la sicurezza della Valle Anzasca: i gruppi Aib della Valle Anzasca, Aib di Premosello Chiovenda e il Soccorso Alpino di Macugnaga. L'iniziativa punta a superare il bellissimo traguardo solidale del 2025, che ha permesso di raccogliere e ripartire tra le tre associazioni ben 2.840 euro.

Il Meht Village a Staffa e le info utili

La frazione Staffa di Macugnaga ospiterà il Meht Village, punto nevralgico per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, ma anche area espositiva aperta al confronto tra atleti, aziende tecniche e operatori dell’outdoor. Il villaggio sarà attivo venerdì 31 luglio (fino alle 19:00), sabato 1° agosto (ore 6:00-22:00) e domenica 2 agosto (ore 9:00-12:00).

Per gli accompagnatori è disponibile online sul sito della gara una dettagliata guida spettatori per raggiungere in sicurezza i punti panoramici più iconici del percorso e fare il tifo agli atleti in transito.