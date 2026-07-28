Luca Gallerini e Paola Varano, re e regina del 18° Trofeo del Donatore Avis FOTO

Sono Luca Gallerini della Sport Project Vco e Paola Varano del Gs Bognanco i vincitori del 18° Trofeo del Donatore, organizzato dall'Atletica Avis Ossolana nell'ambito della Festa del Donatore, che si è chiusa ieri sera a Gabi Valle. Particolarmente positivi i numeri della corsa, con una partecipazione in netta crescita rispetto alla passata edizione.

Sono stati infatti ben 135 gli iscritti alla gara lunga, un trail di 6 chilometri caratterizzato da numerosi saliscendi e sviluppato lungo i sentieri e i boschi tra Calice e Domodossola. Un percorso impegnativo e allo stesso tempo suggestivo, che ha messo alla prova i concorrenti tra tratti tecnici e continui cambi di ritmo.

Alle spalle del vincitore Luca Gallerini si è piazzato Davide Moglia della Caddese, mentre il terzo gradino del podio è andato a Mattia Scrimaglia, anche lui della Sport Project Vco.

Tra le donne, Paola Varano ha conquistato il primo posto, precedendo Elisa Mattiani del Genzianella e Marilena Fall dello Sport Project Vco, rispettivamente seconda e terza classificata.

Grande partecipazione anche per il minigiro dedicato ai più piccoli, con 69 iscritti tra bambini e ragazzi fino ai 12 anni, che hanno corso lungo un percorso di 1000 metri.

La giornata è stata anche l'occasione per assegnare ad estrazione il Trofeo Aldo Molari, andato ad Arianna Cattaldo.