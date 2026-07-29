Indice di sportività, il Vco arretra di 21 posizioni nella classifica nazionale

Il Verbano Cusio Ossola arretra nella classifica nazionale dell'Indice di sportività 2026 elaborato dal Sole 24 Ore. La provincia si colloca infatti al 50° posto tra le 107 province italiane, perdendo 21 posizioni rispetto alla precedente edizione.

La graduatoria misura la qualità e la diffusione dello sport sul territorio attraverso 32 indicatori, suddivisi in quattro macroaree: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e rapporto tra sport, economia e società. I dati fanno riferimento, nella maggior parte dei casi, al 2025.

Analizzando le singole categorie, il Vco ottiene il risultato migliore nell'ambito Sport e società, dove si piazza al 19° posto. Più indietro invece le classifiche dedicate alle discipline individuali (44° posto) e alla struttura sportiva (46°), mentre il dato più negativo riguarda gli sport di squadra, settore nel quale la provincia occupa la 102ª posizione.

A guidare la classifica nazionale sono Milano, Trento e Bolzano, che occupano rispettivamente il primo, il secondo e il terzo posto.

L'Indice di sportività, giunto alla ventesima edizione, prende in considerazione numerosi aspetti, tra cui il numero di tesserati, gli enti di promozione sportiva, gli investimenti nello sport, l'organizzazione di eventi, la diffusione delle diverse discipline e il legame dello sport con il tessuto economico e sociale, rapportando tutti i dati alla popolazione compresa tra i 6 e i 75 anni.