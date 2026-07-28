 / Sport

Sport | 28 luglio 2026, 10:46

Buoni risultati per gli atleti dell'OssolaBike alla Piemonte Cup

Ottimi piazzamenti per Alessia Scesa, Alice Tettone e Jacopo Perazzoli. Podio anche per l'osssolana Francesca Milone

Buoni risultati per gli atleti dell'OssolaBike alla Piemonte Cup

Buone prestazioni per gli atleti della Asd OssolaBike nell’ottava prova Xc Piemonte Cup, valida per assegnazione punti Top Class ed ultima tappa prima della pausa estiva. Su un circuito veloce, caratterizzato da brevi strappi e settori guidati a velocità sostenuta, i bikers ossolani sono stati protagonisti di ottime prove: secondo posto per Alessia Scesa e quarto posto per Alice Tettone nella categoria esordienti donne 2° anno e ottavo posto per Jacopo Perazzoli nella categoria esordienti 1° anno. 

Francesca Milone, atleta ossolana in forza alla Ciclistica Rostese (TO), dopo la vittoria ottenuta a Molare la scorsa settimana, conferma il suo ottimo stato di forma conquistando l'ennesimo podio con il 2° posto assoluto nella categoria Allieve donne 1° anno.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore