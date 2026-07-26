Nasce "La Casa del Basket": la Fulgor rilancia il minibasket

La Paffoni Fulgor Basket ha svelato il progetto "La Casa del Basket", l'iniziativa con cui la società punta a consolidare e far crescere l'intero movimento cestistico, creando un percorso unico che unisce minibasket, settore giovanile e prime squadre.

Protagonista della presentazione è stato soprattutto il nuovo progetto dedicato al minibasket di Domodossola, nato con l'obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie un'attività strutturata e di qualità, costruendo nel tempo un settore capace di accompagnare ogni atleta dalla prima esperienza fino alle categorie senior.

Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato e direttore generale della Fulgor Basket, Alessandro Monti, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra le realtà del territorio.

"Crediamo sia un importante passo di avvicinamento tra due entità territoriali che dimostrano di avere lungimiranza. Unire le forze, anziché imporre barriere, è sicuramente la soluzione migliore: permette di garantire continuità ai servizi, alzare progressivamente la qualità e consentire a tutti i bambini di scendere in campo felici, giocando e imparando ogni giorno di più. Tre anni fa abbiamo deciso di investire fortemente sul settore giovanile e oggi apriamo le porte a una nuova realtà, proseguendo sulla strada della qualità e della programmazione."

A illustrare il progetto è stato Nicola Guerra, dirigente della Fulgor Basket e responsabile dell'area Domodossola.

"Quando pensiamo a una casa pensiamo a un luogo sicuro, dove si cresce, si impara e si condivide. Un progetto così ambizioso nasce dall'incontro di visioni comuni. Domodossola non poteva più sostenere da sola le proprie attività e per garantire a ogni bambino la possibilità di giocare a basket nella propria città abbiamo scelto di unire le forze con la Fulgor Basket."

Guerra ha poi annunciato una delle novità più importanti del progetto.

"Dopo anni di totale assenza, il basket torna finalmente nelle scuole di Domodossola. 'La Casa del Basket' entrerà negli istituti scolastici con progetti formativi gratuiti per promuovere inclusione, movimento e i valori dello sport."

Il vicepresidente Michele Burlotto ha ribadito come il futuro della società passi dall'investimento sui giovani.

"Quella di oggi è una data importante. Credo molto nel valore dei bambini e dei ragazzi. Il futuro è nelle loro mani e una società sportiva deve investire con convinzione su di loro e sulle famiglie che li accompagnano ogni giorno. Il progetto coinvolge Domodossola, ma la Fulgor continuerà a essere presente anche a Omegna e Gravellona. Abbiamo costruito uno staff di alto livello per offrire un servizio sempre più qualificato."

Durante la presentazione è stato ufficializzato anche Tommaso Somaschini come nuovo responsabile del settore minibasket. Ventisei anni, proveniente da Varese Basketball, dove ricopriva il ruolo di responsabile tecnico del minibasket, guiderà il progetto nel VCO insieme agli istruttori Matteo Quatela, Monica Fratini, Simone Carusi e Jacopo Serravalle. I dirigenti dell'area Domodossola saranno invece Paolo Sirtan e Pietro Bellone.

"Conosco la Fulgor da giocatore e da avversario e ho sempre avuto l'impressione di una società solida e ricca di persone appassionate. Il minibasket rappresenta il primo approccio a questo sport e credo sia una fortuna per i bambini del territorio poter iniziare il proprio percorso in una realtà che offre continuità fino alle squadre senior. Sono molto carico e non vedo l'ora di iniziare."

La chiusura dell'evento è stata dedicata al nuovo playmaker della Serie B, Tommaso Molteni, che ha incontrato per la prima volta tifosi e famiglie dopo il suo arrivo in maglia Fulgor.

"Ho scelto la Fulgor perché è una società importante per la categoria, organizzata, con idee chiare e tanta voglia di fare bene. Per me rappresenta una grande opportunità. Mi aspetto di crescere come giocatore e di riuscire, insieme alla squadra, a far divertire i tifosi. Ci aspetta tanto lavoro per raggiungere gli obiettivi, ma ho percepito grande entusiasmo nell'ambiente e mi sento pronto per questa nuova avventura."