Questura, va in pensione il vicario Francesco Di Piazza

Dopo più di trentacinque anni di servizio nella Polizia di Stato, oggi il Vicario del Questore, Primo Dirigente dott. Francesco di Piazza, va in pensione per raggiunti limiti di età.

Arrivato a Verbania a fine ottobre 2022, dopo aver ricoperto numerosi incarichi di prestigio all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quattro anni ha servito la provincia del VCO con impegno e dedizione, collaborando al fianco dei Questori che si sono avvicendati nel tempo.

Dotato di indiscusse qualità professionali, maturate nel corso della brillante carriera, e di innate qualità umane, il dottor Di Piazza è stato un prezioso collaboratore per il Questore, diventando un punto di riferimento per i colleghi e per il personale della Questura ma anche per le istituzioni territoriali con cui è riuscito a instaurare solidi rapporti di collaborazione.

Laureato in Giurisprudenza, il dottor Di Piazza ha frequentato il Corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, venendo poi assegnato al II Reparto Mobile di Padova, dove ha diretto poi, sino al 2014, il Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”. Nel corso della sua carriera è stato impiegato in importanti operazioni ed attività di polizia, come ad esempio in Sardegna in occasione del sequestro di Silvia Melis ed in Toscana, in occasione del sequestro di Giuseppe Soffiantini. Il dr. Di Piazza ha coordinato numerosi servizi straordinari di controllo del territorio in occasione di vertici internazionali - sia a Napoli che a Genova - ed attività di contrasto alla criminalità organizzata, della cd. Mala del Brenta. Nella sua attività si annoverano anche interventi presso le scuole di formazione della Polizia di Stato di Peschiera del Garda e di Trieste aventi ad oggetto “L’attività dei Reparti Prevenzione Crimine e le operazioni Alto impatto”. Prima di assumere l’incarico di Vicario del Questore di Verbania era stato assegnato alla Questura di Alessandria dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Nel corso di questa esperienza, ha diretto numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica anche in altre Province, come quelli svolti in Val di Susa per le proteste degli attivisti No Tav.

Al dott. Di Piazza, il Questore, Giancarlo Conte ha formulato i migliori auguri per questa nuova fase della vita.