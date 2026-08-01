Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna del tempo soleggiato ma con ilrichio di temporali. "Sabato sarà più stabile - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -con locali rovesci pomeridiani limitati alle valli alpine. Variabile domenica e ad inizio settimana, con nuvolosità irregolare al mattino alternata a schiarite nelle ore centrali e temporali sparsi nelle ore pomeridiane su zone montane e pedemontane alpine, in possibile parziale estensione alle pianure adiacenti".

SABATO 1 AGOSTO 2026

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata. Precipitazioni: deboli rovesci isolati dal pomeriggio a ridosso delle vallate alpine. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4200-4400 m. Venti: sulle Alpi moderati occidentali con locali condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali specie al mattino, in attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali in tarda serata; deboli altrove con rinforzi da sud sui settori collinari meridionali. Dalla tarda serata in rotazione da est ed in locale rinforzo sull'Appennino e sui settori collinari orientali

DOMENICA 2 AGOSTO 2026

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità medio-bassa al mattino alternata a schiarite nelle ore centrali e formazione di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio su zone montane e pedemontane in parziale sconfinamento alle pianure adiacenti ai settori alpini. Precipitazioni: al primo mattino deboli rovesci isolati su zone di pianura e collina; dal pomeriggio rovesci e locali temporali deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti ai settori alpini. Zero termico: stazionario o in lieve aumento sui 4300-4400 m. Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest sui settori alpini, orientali altrove