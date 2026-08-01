Salvatore Ranieri ricorda Don Antonio Mazzi: "Una vita dedicata agli ultimi"

Un omaggio sentito a una figura che ha dedicato l'intera esistenza a chi vive ai margini della società. Il ricordo dell'impegno condiviso con Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, e delle numerose iniziative realizzate insieme alla Stazione Centrale di Milano racconta con efficacia lo spirito concreto con cui Don Antonio Mazzi ha affrontato il disagio sociale.

Attraverso la Fondazione Exodus e le sue instancabili battaglie a favore dei giovani, delle persone con dipendenze e di chi è senza una casa, Don Mazzi è stato un punto di riferimento autentico e carismatico. Con il suo stile diretto, sincero e mai banale, ha saputo essere vicino agli ultimi, offrendo ascolto, dignità e speranza anche nelle situazioni più difficili.

Tra le iniziative che testimoniano il suo instancabile impegno spicca il progetto del CD Sempre in volo, nato insieme a Salvatore Ranieri, così come il sostegno quotidiano ai senzatetto. Azioni concrete che dimostrano come la solidarietà, quando nasce da un'amicizia autentica e da una missione condivisa, possa trasformarsi in aiuti reali, vicinanza e calore umano.

L'eredità lasciata da Don Antonio Mazzi va ben oltre le opere realizzate: è un esempio di amore per il prossimo, di accoglienza e di impegno civile che continuerà a ispirare chiunque creda nel valore della solidarietà e nella possibilità di non lasciare indietro nessuno.