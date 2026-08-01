Incendi nel Vco, cinque roghi ancora attivi. Preoccupa Calasca: già in fumo 15 ettari VIDEO

Resta alta l'attenzione sugli incendi boschivi che da due giorni interessano il Verbano Cusio Ossola. Sono cinque i roghi ancora attivi in provincia e la situazione più delicata è quella di Calasca Castiglione, dove il fronte delle fiamme ha già interessato circa 15 ettari di terreno.

Finora il fuoco ha percorso prevalentemente aree a pascolo, ma dalle ultime ore ha iniziato a coinvolgere anche il bosco, aumentando la preoccupazione dei soccorritori. A rendere particolarmente complesso l'intervento è la posizione dell'incendio: la zona non è infatti raggiungibile dalle squadre a terra, costrette a operare esclusivamente con il supporto dei mezzi aerei.

Dall'alba, Canadair ed elicotteri stanno effettuando lanci d'acqua senza sosta sui principali fronti, con operazioni che proseguiranno fino alle 21.

Oltre a Calasca, i mezzi aerei sono impegnati anche sugli incendi di Cannobio e Crevoladossola.

A complicare ulteriormente la situazione sono il vento, che continua ad alimentare le fiamme, e i numerosi incendi che stanno interessando anche la vicina Lombardia. Una circostanza che rende più difficile la gestione delle risorse disponibili, con uomini e mezzi chiamati a intervenire contemporaneamente su più emergenze.

Resta inoltre il timore per le conseguenze che il rogo potrebbe lasciare sul territorio. La perdita della copertura vegetale aumenta infatti il rischio di dissesto idrogeologico e, in caso di forti piogge nei prossimi mesi, potrebbero verificarsi smottamenti e colate di materiale.

Per quanto riguarda gli altri incendi, il rogo all'Alpe Lavazzero si è spento autonomamente ed è rimasto sotto sorveglianza, mentre quello in alta Valle Formazza risulta ormai estinto. Le operazioni proseguono invece sugli altri fronti ancora attivi, nella speranza che un miglioramento delle condizioni meteo possa favorire il completo spegnimento delle fiamme.