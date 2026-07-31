Furto su un autocarro comunale a Mergozzo: identificato e denunciato un 55enne

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e contrasto ai reati contro il patrimonio, i carabinieri della stazione di Gravellona Toce hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verbania un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato su veicolo in sosta.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 28 luglio, quando a Mergozzo un operaio impegnato in attività lavorative per conto dell’amministrazione comunale notava l’effrazione del vetro del finestrino lato guida del proprio autocarro di servizio; ignoti infatti, si erano introdotti all’interno dell’abitacolo asportando un marsupio contenente effetti personali, documenti d’identità, carte di pagamento bancarie, chiavi e del denaro. Dal cassone del medesimo mezzo era stato sottratto anche materiale da lavoro.

A seguito della denuncia presentata presso la stazione carabinieri di Gravellona Toce, i militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti colti ad identificare il responsabile. Determinante si è rivelata l’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata dall’evento delittuoso, che ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di indirizzare con precisione i sospetti nei confronti di un soggetto residente in zona, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, rintracciato dai carabinieri nella medesima serata, messo di fronte agli elementi di prova raccolti a suo carico, forniva collaborazione per il recupero di quanto sottratto, venendo quindi denunciato per furto aggravato, mentre l’intero materiale recuperato è stato successivamente restituito all’avente diritto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo in sede di giudizio irrevocabile.