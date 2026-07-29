Maltrattamenti nei confronti di moglie e figli minorenni: arrestato un 45enne a Domodossola

Nella serata del 27 luglio 2026, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte d’Appello di Torino, che ha confermato la penale responsabilità dell’interessato per il reato di maltrattamenti contro i familiari.

I fatti risalirebbero al settembre 2024 dove a seguito di un intervento da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Domodossola per lite in famiglia, era emerso un quadro di maltrattamenti pluriennali ai danni di una donna e dei figli minori. Il magistrato di turno aveva quindi disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per l’aggressore. Quest’ultimo, dopo soli venti minuti dalla notifica, aveva violato il provvedimento tentando di rientrare nell’abitazione, venendo di conseguenza arrestato in flagranza di reato.

Due giorni fa l’uomo, un quarantacinquenne residente nell’Ossola e già gravato da precedenti specifici con contestazione della recidiva, è stato quindi raggiunto dai carabinieri di Domodossola, i quali dopo la notifica del provvedimento restrittivo lo hanno dichiarato in arresto e, espletate le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania, dove dovrà scontare la pena residua, al netto del periodo già trascorso in custodia cautelare, di 1 anno e 6 mesi di reclusione.