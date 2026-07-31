Maltempo sull'Ossola, alberi caduti e primi interventi dei Vigili del Fuoco

Le intense precipitazioni temporalesche che hanno interessato l'Ossola a partire dalla tarda mattinata di oggi stanno causando i primi problemi sul territorio. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni alberi, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in più punti della valle.

Il primo intervento è scattato intorno alle 13 a Calasca Castiglione in località Molini, dove una pianta è crollata sulla strada statale, ostruendo la carreggiata. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dell'albero e alla messa in sicurezza dell'area per consentire il ripristino della circolazione.

Segnalazioni indicano inoltre la caduta di un altro albero lungo la superstrada dell'Ossola. Nello stesso tratto, all'altezza di Pallanzeno, si è verificato anche un incidente stradale. Al momento non è ancora stato chiarito se il sinistro sia collegato alla presenza della pianta sulla carreggiata oppure se sia avvenuto per cause del tutto indipendenti.

Le verifiche proseguono per valutare eventuali ulteriori criticità provocate dal maltempo e monitorare la situazione lungo la rete viaria del territorio ossolano.