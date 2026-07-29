Premosello Chiovenda, l'Asl VCO sospende l'autorizzazione al funzionamento della R.I.S.S. dopo un'ispezione straordinaria

L'Asl VCO ha disposto la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento della Residenza Integrata Socio Sanitaria (R.I.S.S.) di via Maestri Bocca e Manera a Premosello Chiovenda. Il provvedimento è contenuto nella determinazione n. 836 del 30 giugno 2026, con la quale viene recepito il verbale della Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza socio-assistenziale relativo all'ispezione straordinaria effettuata il 10 giugno scorso.

L'ispezione è stata eseguita dalla Commissione di Vigilanza in seguito a una richiesta di verifica congiunta avanzata dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Torino e a una segnalazione presentata dal familiare di un ospite della struttura.

Nel documento pubblicato dall'Asl non vengono resi noti i contenuti del verbale ispettivo. L'allegato contenente gli esiti dell'ispezione, infatti, è stato omesso dalla pubblicazione per ragioni di tutela della privacy.

La determinazione dispone tuttavia che, "per quanto emerso nel corso dell'ispezione straordinaria", la Commissione di Vigilanza abbia stabilito la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento della struttura e il blocco dei nuovi accessi fino all'ottemperanza delle prescrizioni impartite entro i termini indicati nel verbale n. 15 del 10 giugno 2026.

Lo stesso atto ricostruisce inoltre le caratteristiche autorizzative della struttura, precisando che la R.I.S.S. è destinata ad anziani non autosufficienti e dispone di 74 posti di Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), 10 posti del nucleo Ndct/Ndc e 2 posti del Centro Diurno Alzheimer Integrato. L'Asl evidenzia inoltre che in una precedente determina del 2025 era stato riportato per errore il numero di 64 posti Rsa anziché 74 e che la normativa vigente non prevede più i posti di pronta accoglienza.

La determinazione precisa infine che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Asl e che la Segreteria della Commissione provvederà alla trasmissione formale dell'atto e del verbale agli enti interessati.