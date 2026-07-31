Incendi sulle montagne dell'Ossola: i fulmini del temporale hanno innescato nuovi roghi VIDEO

I fulmini caduti durante il temporale delle 13.00 di oggi, venerdì 31 luglio, hanno nnescato diversi incendi boschivi sulle montagne della provincia, facendo nuovamente scattare la macchina dei soccorsi. Al momento la situazione vede un incendio nell'area di Cicogna, due roghi in Valle Anzasca, un incendio, con una possibile seconda segnalazione ancora in fase di verifica, in Valle Formazza e un ulteriore fronte nella zona di Scarpignano, nel comune di Bannio Anzino.

Tutti gli incendi risultano sviluppati in alta quota, in aree particolarmente impervie e non raggiungibili a piedi, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento da terra. Per questo motivo si è reso necessario il supporto dei mezzi aerei.

Un elicottero dei Vigili del fuoco è stato impiegato per effettuare i sorvoli di verifica e la valutazione dell'estensione dei roghi, mentre è atteso anche l'arrivo dell'elicottero regionale per avviare gli interventi di spegnimento dall'alto.