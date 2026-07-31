Incendio di vegetazione a Mergozzo, in azione Vigili del Fuoco e volontari Aib

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Mergozzo, dove un incendio di vegetazione è divampato in un'area boscata particolarmente impervia. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, facendo intervenire diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

Una volta raggiunta la zona interessata, i soccorritori hanno accertato che le fiamme avevano coinvolto circa 100 metri quadrati di sterpaglie ai margini del bosco, con il rischio che il rogo potesse estendersi alla vegetazione circostante. Le operazioni di spegnimento sono state condotte contemporaneamente via terra e dal lago. Per raggiungere più rapidamente l'area interessata è stato infatti impiegato anche il gommone dei Vigili del Fuoco presente sul posto, una soluzione che ha consentito di contenere in breve tempo l'incendio e impedirne la propagazione.

A supporto delle squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i volontari del Corpo AIB Piemonte, che hanno collaborato nelle operazioni di spegnimento e nella successiva bonifica dell'area. L'intervento si è concluso con la completa estinzione del rogo e con la messa in sicurezza della zona. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato l'incendio.