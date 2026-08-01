Orsi e lupi vicino ai centri abitati, Malesco chiede un intervento urgente

Il Comune di Malesco chiede un intervento urgente per affrontare la crescente presenza di orsi e lupi sul territorio comunale. Il sindaco Enrico Barbazza ha inviato una lettera al prefetto del Verbano Cusio Ossola.

Alla base della richiesta ci sono i ripetuti avvistamenti registrati negli ultimi mesi e, secondo quanto riferito dal Comune, diventati più frequenti nelle ultime settimane. Orsi e branchi di lupi sarebbero stati segnalati in prossimità dei centri abitati delle frazioni, degli alpeggi, delle aziende agricole e dei sentieri maggiormente frequentati da residenti e turisti.

Una situazione che, evidenzia l'amministrazione comunale, sta alimentando preoccupazione tra la popolazione e avrebbe ripercussioni anche sulle attività economiche, sul comparto turistico e sulla fruizione del territorio. Per il sindaco la presenza dei grandi carnivori nelle aree antropizzate e nelle vicinanze delle abitazioni non può più essere considerata un fenomeno episodico, soprattutto durante il periodo estivo, quando aumenta il numero di escursionisti, famiglie e visitatori.

Da qui la richiesta al prefetto di convocare con urgenza un tavolo istituzionale con Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Carabinieri Forestali, Parco Nazionale della Val Grande e gli altri soggetti competenti, con l'obiettivo di individuare possibili interventi immediati.

Tra le misure indicate dal Comune c'è innanzitutto l'attivazione delle procedure necessarie per il monitoraggio dell'orso attraverso un radiocollare GPS, in modo da consentirne il tracciamento e intervenire tempestivamente in caso di avvicinamento alle aree abitate.

Per quanto riguarda i lupi, l'amministrazione chiede l'adozione, nel rispetto della normativa vigente, di misure di gestione e contenimento della popolazione, con l'obiettivo di ridurre i rischi per la pubblica incolumità e i danni alle attività zootecniche.

La richiesta comprende inoltre un rafforzamento delle attività di monitoraggio, prevenzione e informazione rivolte alla cittadinanza, accompagnato da un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

Secondo Barbazza non è più rinviabile un intervento delle autorità competenti. Al centro della richiesta del Comune ci sono la sicurezza dei cittadini, la tutela delle attività economiche e la salvaguardia della vocazione turistica del territorio di Malesco.