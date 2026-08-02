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Cronaca | 02 agosto 2026, 09:30

Sci Club Formazza, ritrovato nel torinese il pulmino rubato

Il mezzo è stato rintracciato grazie a diverse segnalazioni

Sci Club Formazza, ritrovato nel torinese il pulmino rubato

È stato ritrovato il pulmino dello Sci Club Formazza, che nei giorni scorsi era stato rubato. Ad annunciarlo è la stessa società, tramite un post pubblicato sui social: il mezzo è stato ritrovato nel torinese, grazie ad una segnalazione ricevuta nelle scorse ore.

“Ringraziamo ancora tutti quelli che si sono resi disponibili e le forze dell’ordine che hanno collaborato al ritrovamento”, fanno sapere dallo sci club.

Il pulmino era stato rubato all’inizio della settimana, quando la val Formazza era stata bersaglio di diversi furti: oltre al mezzo, erano stati messi a segno colpi in tre diverse attività dell’alta valle.

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Redazione

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