Sci Club Formazza, ritrovato nel torinese il pulmino rubato

È stato ritrovato il pulmino dello Sci Club Formazza, che nei giorni scorsi era stato rubato. Ad annunciarlo è la stessa società, tramite un post pubblicato sui social: il mezzo è stato ritrovato nel torinese, grazie ad una segnalazione ricevuta nelle scorse ore.

“Ringraziamo ancora tutti quelli che si sono resi disponibili e le forze dell’ordine che hanno collaborato al ritrovamento”, fanno sapere dallo sci club.

Il pulmino era stato rubato all’inizio della settimana, quando la val Formazza era stata bersaglio di diversi furti: oltre al mezzo, erano stati messi a segno colpi in tre diverse attività dell’alta valle.