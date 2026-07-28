Notte di furti a Riale: rubato il pulmino dello Sci Club Formazza

Un sos sui social e sui media per ritrovare il pulmino, rubato nella notte tra sabato e domenica. Lo Sci Club Formazza chiede aiuto: chiunque abbia notato il pulmino, tra l'altro facilmente riconoscibile, è invitato ad avvertire le forze dell'ordine. Anche perché il mezzo è fondamentale per l'attività societaria, con il trasporto degli atleti e del materiale.

Ma non è tutto. Nella stessa notte, a Formazza, sono stati messi a segno anche tre diversi furti in altrettante attività di Riale, a cui è stato sottratto denaro: la Walser Schtuba, l’Aalts Dorf e il rifugio Bim Se, davanti alla diga di Morasco. È probabile che gli autori dei furti si siano poi allontanati da Riale proprio a bordo del pulmino rubato.