Pediatria H24 al San Biagio, raccolte 800 firme cartacee alla festa dell'Avis

Prosegue la mobilitazione del Comitato Mamme e Nonne dell'Ossola a sostegno della richiesta di mantenere l'assistenza pediatrica attiva 24 ore su 24 al Dea dell'ospedale San Biagio di Domodossola. Dopo l'avvio della raccolta firme cartacea, il fine settimana di presenza sul territorio ha fatto registrare un'importante partecipazione.

Durante la festa dell'Avis di Gabi Valle (Domodossola), nelle giornate di domenica 26 e lunedì 27 luglio, il banchetto del comitato ha raccolto circa 800 firme cartacee. Un risultato che si aggiunge alle adesioni online sulla piattaforma Change.org, dove al momento della comunicazione delle promotrici le firme sono circa 3.800.

Più che il dato numerico, però, le organizzatrici sottolineano il valore degli incontri avuti con i cittadini. Dicono i promotori: "Il risultato più bello non è stato solo il numero. Ciò che ci ha colpito di più sono state le parole delle persone che abbiamo incontrato. Abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi, ringraziamenti, racconti di esperienze e preoccupazioni che hanno rafforzato ancora di più la nostra convinzione e dato ancora più valore alla nostra petizione. Stiamo contribuendo a far capire che questa non è la strada giusta per la nostra popolazione, e questo è già un risultato importante".

Il comitato guarda ora ai prossimi passi della mobilitazione, confermando l'obiettivo di raggiungere complessivamente 10 mila firme tra raccolta online e cartacea.

Le promotrici hanno inoltre voluto ringraziare le realtà che hanno sostenuto l'iniziativa: "Un grazie di cuore all'Avis e agli Alpini di Calice per l'ospitalità e il sostegno ricevuto, e a Insieme per un Dono, che sta camminando al nostro fianco per far sentire sempre più forte la nostra voce. Grazie a tutti coloro che hanno firmato e a chi continuerà a sostenerci".